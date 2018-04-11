«Валенсия» намерена подписать хавбека «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе

Как сообщает AS, представители «летучих мышей» уже встречались с агентом игрока и рассказали о намерениях сохранить 22-летнего футболиста на постоянной основе. По информации источника, сам Перейра рад остаться в «Валенсии» и готов подписать долгосрочный контракт с клубом.

В текущем сезоне Андреас Перейра забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи в 19 матчах за «Валенсию» в Примере.