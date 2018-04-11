Гончаренко рассказал о состоянии Фернандеса и шансах Чалова на стартовый состав 

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении защитника Марио Фернандеса и шансах форварда Федора Чалова попасть в стартовый состав на ответный поединок четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». Слова специалиста приводит ТАСС.
"Сегодня мы оценим состояние всех игроков и примем окончательное решение. Касательно Чалова, то, что он забил в прошлой игре (с «Динамо» — "Газета.Ru"), повышает его шансы на стартовый состав.
Марио Фернандес тренируется в общей группе. Но пока нет полной уверенности что он готов на 100 процентов, мы не будем рисковать его здоровьем", — сказал тренер армейцев.
Он отметил, что состояние Георгия Щенникова еще не было оценено врачами команды.
Ответный поединок Лиги Европы с «Арсеналом» пройдет 12 апреля в Москве. Начало в 22:05 (мск).
Ранее Гончаренко сообщил, что ЦСКА не стал штрафовать Ахмеда Мусу за перепалку в игре с «Динамо».