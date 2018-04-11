Гончаренко рассказал о состоянии Фернандеса и шансах Чалова на стартовый состав

"Сегодня мы оценим состояние всех игроков и примем окончательное решение. Касательно Чалова, то, что он забил в прошлой игре (с «Динамо» — "Газета.Ru" ), повышает его шансы на стартовый состав.

Марио Фернандес тренируется в общей группе. Но пока нет полной уверенности что он готов на 100 процентов, мы не будем рисковать его здоровьем", — сказал тренер армейцев.

Он отметил, что состояние Георгия Щенникова еще не было оценено врачами команды.

Ответный поединок Лиги Европы с «Арсеналом» пройдет 12 апреля в Москве. Начало в 22:05 (мск).