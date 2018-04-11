Ещё
Гончаренко рассказал о состоянии Фернандеса и шансах Чалова на стартовый состав
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гончаренко рассказал о состоянии Фернандеса и шансах Чалова на стартовый состав 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении защитника Марио Фернандеса и шансах форварда Федора Чалова попасть в стартовый состав на ответный поединок четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». Слова специалиста приводит ТАСС.
"Сегодня мы оценим состояние всех игроков и примем окончательное решение. Касательно Чалова, то, что он забил в прошлой игре (с «Динамо» — "Газета.Ru"), повышает его шансы на стартовый состав.
Марио Фернандес тренируется в общей группе. Но пока нет полной уверенности что он готов на 100 процентов, мы не будем рисковать его здоровьем", — сказал тренер армейцев.
Он отметил, что состояние Георгия Щенникова еще не было оценено врачами команды.
Ответный поединок Лиги Европы с «Арсеналом» пройдет 12 апреля в Москве. Начало в 22:05 (мск).
Ранее Гончаренко сообщил, что ЦСКА не стал штрафовать Ахмеда Мусу за перепалку в игре с «Динамо».
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА не стал штрафовать Мусу за перепалку с Гончаренко Новым тренером "Салавата Юлаева" назначен Цулыгин Объявлен календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании158
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле1
Умер легенда «Челси»10
Кришито определился с новым клубом
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение