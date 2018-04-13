Фанат ЦСКА получил четыре года тюрьмы за удар ножом сына, болеющего за «Спартак»

Болельщик футбольного клуба ЦСКА приговорён к четырём годам лишения свободы за то, что во время конфликта с сыном, который является поклонником «Спартака» , ударил его ножом в грудь.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном — болельщиком ФК «Спартак» — произошёл конфликт. В ходе ссоры отец нанёс сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», — приводится заявление прокуратуры

Инцидент произошёл в ноябре 2017 года.

После происшествия потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

Ранее сообщалось, что пресс-служба ЦСКА обратилась к болельщикам после матча с «Арсеналом» в футбольной Лиге Европы.