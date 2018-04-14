Фаната ЦСКА осудили на 4 года за удар ножом сына-болельщика «Спартака»

54-летний житель Кировской области, который является фанатом ЦСКА, приговорён к четырём годам лишения свободы за удар ножом в грудь сына, являющегося болельщиком «Спартака» , во время трансляции футбольного матча, сообщает официальный сайт региональной прокуратуры

«В судебном заседании установлено, что 23 ноября 2017 года во время трансляции футбольного матча между осуждённым, который является болельщиком футбольного клуба ЦСКА, и его сыном — фанатом «Спартака» произошёл конфликт. В ходе ссоры осуждённый нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения. После произошедшего потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.