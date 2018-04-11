ЦСКА не стал штрафовать Мусу за перепалку с Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что клуб не стал штрафовать форварда Ахмеда Мусу за перепалку во время московского дерби с «Динамо». Об этом сообщает ТАСС.

"Перепалка была взаимная, если вы спрашиваете, должны ли мы были оштрафовать Мусу, то и меня надо штрафовать. Никаких штрафов нет, такое бывает в нормальных коллективах", — сказал Гончаренко.

Он отметил, что случившееся не является чем-то из ряда вон выходящим

"Мы с Мусой нормально пообщались, обсудили эпизод. Футбол — это эмоции, и это нормально, что порой они перехлестывают. Без этого играли бы роботы.

Если Муса будет готов, то будет играть (с «Арсеналом» — "Газета.Ru" ). Это не значит, что из-за своих каких-то амбиций я не должен его ставить состав", — добавил наставник армейцев.

Ответный поединок четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и лондонским «Арсеналом» пройдет 12 апреля в Москве. Начало в 22:05 (мск).