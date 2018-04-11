Гончаренко усадит Мусу на «банку»? На этом можно заработать

БК Tennisi.bet начала принимать ставки на то, в каком клубе проведет свой следующий матч Ахмед Муса после конфликта с тренером.

Самый скандальный эпизод 25-го тура российской премьер-лиги произошел в московском дерби, в котором встречались продолжающий борьбу за чемпионство ЦСКА и пытающееся выжить в элите «Динамо».

К 58-й минуте, когда грянул гром, ЦСКА горел с разницей в два мяча. Не успела уйти горечь поражения от лондонского «Арсенала», а тут еще и аутсайдер возит тебя носом по газону. Как не сорваться?

Первым психанул тренер армейцев Виктор Гончаренко , который на последнюю треть встречи решил снять с игры арендованного у английского «Лестера» нигерийского полузащитника Ахмеда Мусу.

Футболист за ответной реакцией в карман не полез. Нахватавшийся звезд в Англии игрок дал понять тренеру, что он думает о своей замене, отказавшись пожать наставнику протянутую им руку. По футбольным меркам это — сравни плевку в лицо.

Обычно на этом айсберг конфликта заканчивается. Подводная его часть находится в раздевалке и на базе команды, а журналистам и болельщикам остается лишь гадать и ловить сомнительные слухи о том, какое развитие получает ситуация при закрытых дверях. Так бывает всегда, но не в этом случае.

Гончаренко стал первым тренером, который не стерпел неуважения к себе. Наставник проигрывающей команды не поленился и не пожалел времени, догнал Мусу уже на скамейке запасных и высказал ему все, что думает, приправив все это крепким русским словцом.

После финального свистка эмоции спали, а сам тренер слегка поостыл. Поэтому, когда Виктора Гончаренко спросили о конфликте с Мусой, он говорил уже правильные вещи:

«Это что-то такое внутреннее, семейное. Нормальное ситуация, когда вы можете выговорить что-то друг другу с футболистами. Такие перепалки могут быть. С пушистым и гладким коллективом ничего нельзя выиграть. Да, выговорили что-то на эмоциях, но продолжать это неправильно».

Выйдет — не выйдет?

Но одно дело — перепалка, а другое — прямое обещание засадить человека на скамейку до конца аренды. Теперь вот гадай, выйдет Муса на поле в следующем матче, или нет. Выйдет и сыграет — может и получит какие-то премиальные, прописанные в контракте. Не сыграет — не получит ничего.

В ЦСКА складывается такая ситуация, когда на поле выходить практически некому. Вполне возможно, что Гончаренко будет просто вынужден ставить на поле даже неугодного ему игрока. Но самое интересное заключается в том, что на этой ситуации может заработать не только Муса со своими премиальными, но и обычные болельщики. Букмекерская компания Tennisi.bet уже начала принимать ставки на то, в какой команде и когда Муса проведет свой следующий матч.

Так, если вы поставите на то, что Гончаренко сдержит свое обещание и больше не выпустит Мусу на поле, вы можете увеличить сумму своей ставки в 9, а может даже и в 15 раз. Коэффициент на то, что Муса в следующий раз появится на поле в футболке своего английского клуба «Лестера» составляет 9,0. То есть, поставив тысячу рублей и угадав, можно получить 9 тысяч в качестве выигрыша. Еще выше коэффициент на то, что Муса выйдет на поле в футболке любого другого клуба кроме ЦСКА и «Лестера» — 15,0. Чтобы увеличить ставку в 15 раз, необходимо не только выполненное обещание Виктора Гончаренко, но и потенциальный трансфер Мусы из «Лестера», что, к слову, выглядит вполне правдоподобным.

На том, что тренер ЦСКА не сдержит своего обещания, данного на эмоциях, тоже можно заработать, но не так много. Коэффициент на то, что Муса появится на поле уже в ближайшем матче ЦСКА в Лиге Европы против «Арсенала» составляет всего 1,25. То есть, рискнув тысячей, сверху можно получить всего 250 рублей. Если же в профилактических мерах Гончаренко на этот матч Мусу не выпустит, но в последующих встречах нигериец все же выйдет на поле в футболке ЦСКА, выигрыш будет выше — в 3,55 раза больше суммы первоначальной ставки. Тоже неплохо.