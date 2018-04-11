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Денис Черышев: Смолов — самый перспективный игрок сборной России
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Денис Черышев: Смолов — самый перспективный игрок сборной России 

Советский спорт 1 час назад
— Кто самый перспективный футболист нашей сборной? — Смолов. Постоянно забивает, показывает хорошую игру. Также Головин, Дзагоев… Но Смолов на очень хорошем уровне. Вот-вот у него получится поехать в Европу.
— Что говорят о российском футболе в Испании? — Честно говоря, испанцы не очень следят за нашим чемпионатом. Мне интересно, у меня тут много друзей, поэтому я слежу. А испанцы думают, что тут холодно и всегда снег. Все знают только команды, которые играют в еврокубках.
— Есть желание попробовать себя в других европейских чемпионатах? — Доволен всем в Испании, но не закрываю эту дверь. Посмотрим.
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