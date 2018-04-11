«Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч « Реал Мадрид» — «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Ответная встреча состоится в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости поборются.

3:0 в Турине, и «Реал» на 95 процентов обеспечил себе место в полуфинале. «Ювентус» может только громко хлопнуть дверью и постараться как-то отмазаться за то унижение, которое было на своем поле при своих болельщиках, за тот гол Криштиану Роналду

Выезд на «Сантьяго Бернабеу» ничего хорошего «Ювентусу» не сулит, но мне кажется, что эта победа 3:0, ну так скажем, в головах игроков «Реала» сидит. У меня нет ощущения, что «Реал» хочет и второй матч выиграть при своих болельщиках. Интуиция мне это подсказывает. Главное — пройти дальше в полуфинал. В таком случае задача будет решена. «Реал» не думает о том, как бы снова нахлобучить этот «Ювентус».

Ну а «Ювентус» — команда, которая, в целом, неплохо смотрелась в первом домашнем матче, просто не повезло. Надо было свои моменты реализовывать, и тогда бы ситуация была иной. Без Пауло Дибалы будет сложновато, он сделал хет-трик в последнем матче с «Беневенто». Но мы видели, что Дибала в больших матчах как раз показывает себя не лучшим образом. Но и без Дибалы есть кому играть, есть кому забивать.

Я бы попробовал рискнуть и предложить «Ювентус» с форой. Думаю, что, если и уступит «Юве», то максимум в 1 гол. А может он и не проиграть. Фора (+1) за 1,9 — очень хороший вариант на эту игру.