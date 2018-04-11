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Бавария» — «Севилья». Прогноз Роман Павлюченко
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Бавария» — «Севилья». Прогноз Роман Павлюченко 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-нападающий сборной России по футболу, новый эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Бавария» — «Севилья» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Ответная встреча состоится в среду на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что мюнхенцы выиграют ровно в 1 мяч.
В гостях «Бавария» выиграла 2:1. Ответный матч в Мюнхене. Практически все решено. Тяжело будет «Севилье» возродить интригу. Надеюсь, что «Бавария» не очень сильно праздновала очередное чемпионство, которое было выиграно в выходные. Все-таки впереди Лига чемпионов, ответственная встреча. Нужно довести дело до конца.
Однозначно, ставлю на «Баварию». Она умеет такие матчи играть, где во главе стоит результат. Это команда, которая не всегда показывает яркую игру, какую обычно мы видим в исполнении «Реала» или «Барселоны». Но результата она добивается почти всегда. Это самая настоящая немецкая машина. Ничего с годами не меняется.
Поставлю на победу «Баварии», но минимальную, в один мяч.
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