Полиция проверяет информацию о нападении на группу «Ревизорро» в Сочи

СОЧИ, 11 апреля. / ТАСС /. Полиция Краснодарского края проводит проверку информации о нападении в Сочи на съемочную группу программу «Ревизорро» телеканала «Пятница!». Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Ранее в соцсетях появился видеоролик. На видео видно, как на съемочную группу «Ревизорро» напал мужчина, он наносил членам группы удары и требовал убрать видеотехнику. Сообщается, что ролик снят в рамках подготовки программы об отеле в Сочи.

"В настоящее время по указанным обстоятельствам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Заявление в полиции есть, материал зарегистрирован", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, проводится ли проверка по данному инциденту.