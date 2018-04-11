Ещё
Полиция проверяет информацию о нападении на группу «Ревизорро» в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция проверяет информацию о нападении на группу «Ревизорро» в Сочи 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
СОЧИ, 11 апреля. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края проводит проверку информации о нападении в Сочи на съемочную группу программу «Ревизорро» телеканала «Пятница!». Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Ранее в соцсетях появился видеоролик. На видео видно, как на съемочную группу «Ревизорро» напал мужчина, он наносил членам группы удары и требовал убрать видеотехнику. Сообщается, что ролик снят в рамках подготовки программы об отеле в Сочи.
"В настоящее время по указанным обстоятельствам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Заявление в полиции есть, материал зарегистрирован", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, проводится ли проверка по данному инциденту.
ТАСС: последние новости
Песков: Кремль выступает за серьезный подход, а не за Twitter-дипломатию Хет-трик Промеса принес "Спартаку" победу над "Анжи" в матче чемпионата России по футболу СМИ: тренер "Зенита" Манчини прилетел в Рим для переговоров о контракте со сборной Италии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение