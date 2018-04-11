Телеканал «Пятница» рассказал «НК» о нападении на «Ревизорро» в футбольном Сочи

Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань. PR-менеджер ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Ольга Зарецкая прокомментировала корреспонденту «Новой Кубани» обстоятельства инцидента, произошедшего в Сочи.

8 апреля съемочная группа телепрограммы «Ревизорро» находилась на территории гостиничного комплекса «Бридж Резорт».

Здесь на них было совершено нападение:

— Неизвестный мужчина набросился на съемочную бригаду проекта и, применяя физическую силу и умышленно выбивая из рук операторов оборудование, буквально вытолкнул группу из отеля. В результате нападения неизвестного пострадал шеф-редактор и звукорежиссер программы, а также нанесены повреждения съемочной технике телеканала. — Изложила обстоятельства Ольга Зарецкая.

В роли тайного агента «Ревизорро» во время проверки выступала известная блогер Ида Галич . Она находилась находилась в ресторане отеля, где ждала Самбурскую. Её пришлось эвакуировать из здания во избежании нападения и на нее.

Во врем нападения у оператора выбили из рук видеокамеру. Когда оборудование было возвращено выяснилось, что с карты памяти удалены материалы проверки «Бридж Резорт».

PR-менеджер ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА» сообщает, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Членам съемочной группы удалось сохранить видео нападения в качестве доказательства.

Интересно отметить, что нападение произошло буквально в преддверии проведения в Сочи матчей ЧМ-2018 по футболу. Сейчас в курортном городе по системе «тайный клиент» работают краевые специалисты, которые проверяют уровень обслуживания.

Таким образом, случившееся может существенно отразиться на имидже одной из футбольных столиц.