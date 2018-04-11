Битва за Кавказ: главные факты

25 июля 1942 года началась битва за Кавказ — одно из самых драматичных сражений Великой Отечественной войны.

Атака под Кущёвской

В первые дни наступления на Кавказ немецкие и румынские войска встретили серьёзное сопротивление в районе станиц Шкуринской и Кущёвской, где были задержаны фактически на трое суток. Одним из кульминационных моментов боя стала атака 2 августа 1942 года, проведённая казаками 17-го кавалерийского корпуса в конном строю. Немецкие войска были атакованы на марше и не успели дать серьёзный отпор. Первая линия противника дрогнула и бой завязался в Кущёвской, которая трижды переходила из рук в руки. Примечателен подвиг казака Консантина Иосифовича Недорубова, который вместе с сыном, заняв удачную позицию у насыпи, огнём из автоматического оружия и гранатами уничтожил несколько десятков вражеских солдат. Впоследствии Недорубову было присвоено звание Героя Советского Союза, он известен как один из пяти полных Георгиевских кавалеров, ставших Героями Советского Союза.

К 11 сентября 1942 года немецким войскам удалось овладеть большей частью Новороссийска. Тем не менее, город и порт находился под постоянным обстрелом советской артиллерии. Одной из самых результативных стационарных советских батарей стала 394-я батарея из четырех 100-мм орудий, расположенная на мысе Пенай под командованием лейтенанта Андрея Эммануиловича Зубкова. Изначально она сооружалась для отражения возможной атаки с моря, однако с 1942 году. успешно действовала по наземным целям. Всего за время боев батарея провела 691 стрельб, выпустив более 12 тыс. снарядов. Батарея подвергалась массированным артиллерийским и авиационным ударам противника. Расчёты несли серьёзные потери, а орудия постоянно получали повреждения. Неоднократно проводилась замена орудийных стволов и броневых щитов. В 1975 году на месте легендарной батареи был открыт музейно-мемориальный комплекс.

«Горные Катюши»

Битва за Кавказ отмечена первым применением реактивных установок М-8-8, получивших наименование «горные катюши». Легкая разборная установка размещалась на небольшой площадке в горах и могла одновременно провести пуск восьми 82-миллиметровых реактивных снарядов Производство первых М-8-8 было развёрнуто в мастерской санатория «Ривьера» в Сочи.

Первым случаем применения горных катюш на море стала высадка десанта в ночь на 4 февраля под Новороссийском (будущий плацдарм Малая Земля). Тогда сейнер «Скумбрия», оснащённый двенадцатью установками М-8-8 смел передний край противодесантной обороны противника.

Редкий ППШ-41 Среди образцов стрелкового вооружения, применявшихся только в битве за Кавказ, можно отметить пулемёты системы Георгия Семёновича Шпагина (ППШ-41, выпущенные Бакинским машиностроительным заводом им. Феликса Дзержинского в первой половине 1942 года. Пистолет-пулемёт был оснащён секторным прицелом на дистанцию до 500 метров. Отсутствовала взаимозаменяемость дисковых магазинов, которые подгонялись под каждый пистолет-пулёмет. На кожухе ствола клеймо в виде заключенных в овал букв «ФД». Вероятно, было выпущено всего несколько десятков тысяч подобных ППШ, которые нашли применение только в битве за Кавказ. Дальнейшее использование выпущенных в Баку пистолетов-пулемётов в Великой Отечественной войне пока не прослеживается. Один из таких ППШ был найден у «Приюта 11» на Эльбрусе, где в сентябре 1942 года погибла рота лейтенанта Григорянца.

На Маклгобекском направлении

Битва за Кавказ, развернувшаяся на огромном пространстве, была отмечена целым рядом танковых боёв. Примером успешного ведения боя с превосходящим противником стали действия 52-й танковой бригады в сентябре-октябре 1942 года на Малгобекском направлении. 12 сентября немецкое командование бросило в прорыв около 120 танков, которые были с большими потерями отброшены. Так «КВ» под командованием лейтенанта Петрова уничтожил за этот бой 14 немецких танков. В дальнейшем 52-я танковая бригада успешно действовала против численно превосходившего противника, применяя тактику танковых засад и грамотно взаимодействуя с пехотой и артиллерией.

Воздушные бои над Кубанью

Если в апреле-мае 1943 года на линии фронта наступило определённое затишье, то в воздухе над Кубанью развернулись масштабные бои. Наиболее тяжёлые из них — в районе Мысхако, станиц Крымской, Киевской и Молдаванской. Обе стороны понесли тяжёлые потери, тем не менее, в результате преимущество противника в авиации на южном крыле советско-германского фронта было сломлено. Именно за бои над Кубанью первой Звездой Героя Советского Союза был удостоен Александр Иванович Покрышкин , будущий трижды Герой Советского Союза и маршал авиации.

Последняя операция

9 сентября 1943 года началась последняя битва за Кавказ — Новороссийско-Таманская операция. В течение месяца немецкие войска на Таманском полуострове были разбиты. В результате наступления были освобождены города Новороссийск и Анапа, созданы предпосылки для проведения десантной операции в Крым. В честь освобождения Таманского полуострова 9 октября 1943 года в Москве был дан салют 20 залпами из 224 орудий.