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Рэшфорд: «Я играю в „Манчестер Юнайтед“ не только ради себя, но и ради всех тех, у кого была такая же…
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Рэшфорд: «Я играю в „Манчестер Юнайтед“ не только ради себя, но и ради всех тех, у кого была такая же… 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, родившийся на юге Большого Манчестера в Уайтеншо, признался, что всегда мечтал играть за «красных дьяволов» и разделяет эту мечту с другими людьми.
"У многих людей в молодости была мечта играть за свой местный клуб. Я сумел осуществить свою мечту и играть за «Манчестер Юнайтед». Поэтому я играю не только ради себя, но и ради всех тех, у кого была такая же мечта, хоть я даже и не знаком с ними", — цитирует Рэшфорда Daily Star.
Это был своеобразный ответ Рэшфорда на слухи о его возможном уходе из «МЮ».
В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах Премьер-лиги.
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