Рэшфорд: «Я играю в „Манчестер Юнайтед“ не только ради себя, но и ради всех тех, у кого была такая же…

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд , родившийся на юге Большого Манчестера в Уайтеншо, признался, что всегда мечтал играть за «красных дьяволов» и разделяет эту мечту с другими людьми.

"У многих людей в молодости была мечта играть за свой местный клуб. Я сумел осуществить свою мечту и играть за «Манчестер Юнайтед». Поэтому я играю не только ради себя, но и ради всех тех, у кого была такая же мечта, хоть я даже и не знаком с ними", — цитирует Рэшфорда Daily Star

Это был своеобразный ответ Рэшфорда на слухи о его возможном уходе из «МЮ».

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах Премьер-лиги.