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Алексей Березуцкий: Шансов повторить чудо «Ромы» у нас не очень много, но футбольные чудеса случаются
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Алексей Березуцкий: Шансов повторить чудо «Ромы» у нас не очень много, но футбольные чудеса случаются 

Советский спорт 1 час назад
— Не соглашусь, что «Арсенал» играл не изысканно, они прекрасно атакует. Если мы допускаем ошибки, то это они заставляют нас их совершать. Что нужно исправить — вопрос главному тренеру. Сегодня вечером на теоретическом занятии нам расскажут о наших ошибках.
Победа «Ромы» придала мотивации. «Рома» провела прекрасный матч и сотворила чудо. Шансов повторить это у нас не очень много, но футбольные чудеса случаются.
«Арсеналу» будет сложно пробиться в Лигу чемпионов из Премьер-лиги, поэтому они будут стремиться решить этот вопрос через победу в Лиге Европы.
Мы в этом году уже играли в четыре защитника и частенько на нее переходим, если счет не устраивает. Отрабатывали эту схему на сборах, поэтому проблем нет. Опять же, на вопросы по тактике на завтрашний матч лучше отвечать тренеру, — цитирует Березуцкого Sport24.ru.
Ответная игра ЦСКА — «Арсенал» состоится в четверг 12 апреля. Первую встречу в «Лондоне» выиграли «канониры» (4:1).
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