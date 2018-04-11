Алексей Березуцкий: Шансов повторить чудо «Ромы» у нас не очень много, но футбольные чудеса случаются

— Не соглашусь, что «Арсенал» играл не изысканно, они прекрасно атакует. Если мы допускаем ошибки, то это они заставляют нас их совершать. Что нужно исправить — вопрос главному тренеру. Сегодня вечером на теоретическом занятии нам расскажут о наших ошибках.

Победа «Ромы» придала мотивации. «Рома» провела прекрасный матч и сотворила чудо. Шансов повторить это у нас не очень много, но футбольные чудеса случаются.

«Арсеналу» будет сложно пробиться в Лигу чемпионов из Премьер-лиги, поэтому они будут стремиться решить этот вопрос через победу в Лиге Европы.

Мы в этом году уже играли в четыре защитника и частенько на нее переходим, если счет не устраивает. Отрабатывали эту схему на сборах, поэтому проблем нет. Опять же, на вопросы по тактике на завтрашний матч лучше отвечать тренеру, — цитирует Березуцкого Sport24.ru.

Ответная игра ЦСКА — «Арсенал» состоится в четверг 12 апреля. Первую встречу в «Лондоне» выиграли «канониры» (4:1).