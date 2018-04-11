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Медведев: число спортивных сооружений в России за 10 лет выросло в пять-семь раз
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Медведев: число спортивных сооружений в России за 10 лет выросло в пять-семь раз 

ТАСС 1 час назад
Фото: ER.RU
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что число спортивных сооружений в России за десять лет выросло в несколько раз.
"У нас в настоящий момент действует 300 тыс. спортивных сооружений, — отметил он, отвечая на вопросы депутатов после выступления с отчетом о работе кабмина в Госдуме. — Если пролистать немножко назад наши воспоминания, то, я думаю, лет 10 назад количество таких спортивных сооружений было раз в 5-7 меньше, чем сейчас".
"Это означает, что мы все избрали поддержку массового спорта в качестве своего приоритета", — подчеркнул председатель правительства. Медведев отметил, что около 50 млн россиян занимаются спортом на постоянной основе. «Это действительно очень хорошая цифра, нужно сделать все, чтобы эта цифра росла», — заявил он.
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