Медведев: число спортивных сооружений в России за 10 лет выросло в пять-семь раз

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что число спортивных сооружений в России за десять лет выросло в несколько раз.

"У нас в настоящий момент действует 300 тыс. спортивных сооружений, — отметил он, отвечая на вопросы депутатов после выступления с отчетом о работе кабмина в Госдуме . — Если пролистать немножко назад наши воспоминания, то, я думаю, лет 10 назад количество таких спортивных сооружений было раз в 5-7 меньше, чем сейчас".

"Это означает, что мы все избрали поддержку массового спорта в качестве своего приоритета", — подчеркнул председатель правительства. Медведев отметил, что около 50 млн россиян занимаются спортом на постоянной основе. «Это действительно очень хорошая цифра, нужно сделать все, чтобы эта цифра росла», — заявил он.