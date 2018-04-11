adidas представил новое поколение кроссовок AlphaBOUNCE 

Благодаря использованию бесшовного сетчатого верха FORGED Mesh, созданного по технологии Aramis (учитывающей особенности стопы при движении), новые кроссовки AlphaBOUNCE Beyond обеспечивают максимально естественную посадку. Расположенные в самых важных местах эластичные вставки и литой задник поддерживают стопу при самых динамичных движениях и резкой смене направления. Промежуточная подошва Bounce с амортизирующий пеной EVA гарантируют отличную амортизацию, а подмётка Continental — идеальное сцепление с любой поверхностью: от баскетбольного паркета до футбольного газона. Фото: adidas Фото: adidas Фото: adidas Фото: adidas В поддержку новой модели adidas создал кампанию «Бег — моё преимущество», которая призвана вдохновлять спортсменов тренироваться и заниматься бегом вне зависимости от того, где они находятся — на беговой дорожке, в зале, дома или на улице. Её лицами стали футболист мадридского «Реала» Гарет Бейл, теннисистка номер один в мировом рейтинге Каролин Возняцки, баскетболисты Дэмиан Лиллард и Джеймс Харден и новозеландский регбист Бьюден Барретт. К старту продаж AlphaBOUNCE Beyond российское отделение adidas также запустило в Instagram масштабный квест, в котором ежедневно можно выиграть новые кроссовки. Каждый день до 18 апреля под хештегом #alphabounce будут появляться части пазла. Правила простые — необходимо быстрее всех сохранить в закладки своего профиля девять нужных частей, собрав их в правильном порядке, а затем выложить скриншот пазла целиком с хештегом #alphabounce. Победителями станут трое самых быстрых и четвёртый участник, которого выберут случайным образом.
Всего в рамках проекта созданы 42 уникальных пазла, героями которых стали футболисты сборной России Дмитрий Комбаров и Александр Самедов, актёр Иван Жвакин, фитнес-тренер и блогер Катя Викс, участница шоу «Танцы» на ТНТ Юлианна Кобцева и другие. Статьи по теме 7 лучших моделей кроссовок на весну На Арбате откроется арт-пространство Deerupt от adidas Originals Under Armour представили кроссовки с системой амортизации нового поколения adidas представил усовершенствованные кроссовки UltraBOOST и UltraBOOST X Запись «adidas представил новое поколение кроссовок AlphaBOUNCE» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.