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adidas представил новое поколение кроссовок AlphaBOUNCE
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adidas представил новое поколение кроссовок AlphaBOUNCE 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Благодаря использованию бесшовного сетчатого верха FORGED Mesh, созданного по технологии Aramis (учитывающей особенности стопы при движении), новые кроссовки AlphaBOUNCE Beyond обеспечивают максимально естественную посадку. Расположенные в самых важных местах эластичные вставки и литой задник поддерживают стопу при самых динамичных движениях и резкой смене направления. Промежуточная подошва Bounce с амортизирующий пеной EVA гарантируют отличную амортизацию, а подмётка Continental — идеальное сцепление с любой поверхностью: от баскетбольного паркета до футбольного газона. Фото: adidas Фото: adidas Фото: adidas Фото: adidas В поддержку новой модели adidas создал кампанию «Бег — моё преимущество», которая призвана вдохновлять спортсменов тренироваться и заниматься бегом вне зависимости от того, где они находятся — на беговой дорожке, в зале, дома или на улице. Её лицами стали футболист мадридского «Реала» Гарет Бейл, теннисистка номер один в мировом рейтинге Каролин Возняцки, баскетболисты Дэмиан Лиллард и Джеймс Харден и новозеландский регбист Бьюден Барретт. К старту продаж AlphaBOUNCE Beyond российское отделение adidas также запустило в Instagram масштабный квест, в котором ежедневно можно выиграть новые кроссовки. Каждый день до 18 апреля под хештегом #alphabounce будут появляться части пазла. Правила простые — необходимо быстрее всех сохранить в закладки своего профиля девять нужных частей, собрав их в правильном порядке, а затем выложить скриншот пазла целиком с хештегом #alphabounce. Победителями станут трое самых быстрых и четвёртый участник, которого выберут случайным образом.
Всего в рамках проекта созданы 42 уникальных пазла, героями которых стали футболисты сборной России Дмитрий Комбаров и Александр Самедов, актёр Иван Жвакин, фитнес-тренер и блогер Катя Викс, участница шоу «Танцы» на ТНТ Юлианна Кобцева и другие. Статьи по теме 7 лучших моделей кроссовок на весну На Арбате откроется арт-пространство Deerupt от adidas Originals Under Armour представили кроссовки с системой амортизации нового поколения adidas представил усовершенствованные кроссовки UltraBOOST и UltraBOOST X  Запись «adidas представил новое поколение кроссовок AlphaBOUNCE» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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