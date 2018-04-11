Посол Бельгии отметил гостеприимство и профессионализм ответственных за ЧМ-2018 в Сочи

КРАСНОДАР, 11 апреля. / ТАСС /. Чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в России Жан Артур Режибо отметил опыт, профессионализм и гостеприимство сочинских специалистов, которые участвуют в подготовке города к чемпионату мира по футболу.

"Чувствуется, что здесь уже очень неплохой опыт проведения масштабных спортивных мероприятий. Что касается зданий — проблем нет. Что касается организации, гостеприимства, ответов на вопросы — это показалось абсолютно правильно, профессионально", — сказал Режибо ТАСС.

Посол намерен лично посетить матч Бельгия — Панама в Сочи 18 июня, как и другие игры своей сборной, накануне он посетил спортивные и туристические объекты в Сочи — в том числе, гостиницы, фан-зону и стадион «Фишт». Во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым , которая состоялась в среду, Режибо отметил, что город уже известен благодаря проведению зимних Олимпийских игр 2014 года. «Что касается зимних Игр — мы не самые сильные соперники, у нас больше амбиций в плане футбола. И я могу гарантировать, что мы будем много говорить о Сочи в рамках первого матча, обязательно надо воспользоваться такой возможностью, чтобы показать и открыть страну бельгийцам», — добавил дипломат.

Он отметил, что одним из приоритетов при организации чемпионата должна стать безопасность. В этом плане объекты, подготовленные для чемпионата в Сочи, не вызывают серьезного беспокойства.

Губернатор в свою очередь сообщил, что сотрудники российских правоохранительных органов будут работать в Сочи в усиленном режиме во время чемпионата. Стадион оснащен 2 тыс. камер наблюдения с высоким разрешением и другими средствами безопасности. Кроме того, ведется большая работа, чтобы сделать пребывание в Сочи для туристов и болельщиков во время чемпионата наиболее комфортным. Например, продумана транспортная схема, которая позволит избежать пробок и разминуться потокам болельщиков, спешащих на стадион, и туристов, едущих к морю или достопримечательностям.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).