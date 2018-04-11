Ещё
Посол Бельгии отметил гостеприимство и профессионализм ответственных за ЧМ-2018 в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посол Бельгии отметил гостеприимство и профессионализм ответственных за ЧМ-2018 в Сочи 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КРАСНОДАР, 11 апреля. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в России Жан Артур Режибо отметил опыт, профессионализм и гостеприимство сочинских специалистов, которые участвуют в подготовке города к чемпионату мира по футболу.
"Чувствуется, что здесь уже очень неплохой опыт проведения масштабных спортивных мероприятий. Что касается зданий — проблем нет. Что касается организации, гостеприимства, ответов на вопросы — это показалось абсолютно правильно, профессионально", — сказал Режибо ТАСС.
Посол намерен лично посетить матч Бельгия — Панама в Сочи 18 июня, как и другие игры своей сборной, накануне он посетил спортивные и туристические объекты в Сочи — в том числе, гостиницы, фан-зону и стадион «Фишт». Во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, которая состоялась в среду, Режибо отметил, что город уже известен благодаря проведению зимних Олимпийских игр 2014 года. «Что касается зимних Игр — мы не самые сильные соперники, у нас больше амбиций в плане футбола. И я могу гарантировать, что мы будем много говорить о Сочи в рамках первого матча, обязательно надо воспользоваться такой возможностью, чтобы показать и открыть страну бельгийцам», — добавил дипломат.
Он отметил, что одним из приоритетов при организации чемпионата должна стать безопасность. В этом плане объекты, подготовленные для чемпионата в Сочи, не вызывают серьезного беспокойства.
Губернатор в свою очередь сообщил, что сотрудники российских правоохранительных органов будут работать в Сочи в усиленном режиме во время чемпионата. Стадион оснащен 2 тыс. камер наблюдения с высоким разрешением и другими средствами безопасности. Кроме того, ведется большая работа, чтобы сделать пребывание в Сочи для туристов и болельщиков во время чемпионата наиболее комфортным. Например, продумана транспортная схема, которая позволит избежать пробок и разминуться потокам болельщиков, спешащих на стадион, и туристов, едущих к морю или достопримечательностям.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).
ТАСС: последние новости
Песков: Кремль выступает за серьезный подход, а не за Twitter-дипломатию Зона "Восток" ПФЛ будет разделена на подгруппы "Сибирь" и "Дальний Восток" Воислав Шешель назвал приговор трибунала в Гааге противоречащим англосаксонскому праву
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
УЕФА открыл дело в отношении Гвардиолы
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение