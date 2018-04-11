Посол Бельгии оценил готовность Сочи к проведению ЧМ по футболу

КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости . Посол Бельгии в РФ Жан Артур Режибо лично оценил готовность Сочи к проведению Чемпионата мира по футболу, на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым в Краснодаре он заявил, что все организационные моменты выполнены на высшем уровне.

По данным властей региона, подготовка к чемпионату мира уже завершена, Краснодарский край готов принимать команды и болельщиков со всех стран мира. «Хочу вас заверить — комфорт и безопасность — наш основной приоритет. Все решения и технологии в этой сфере согласованы с оргкомитетом ФИФА, вопросы отработаны на высочайшем уровне», — сказал на встрече Кондратьев.

Губернатор отметил, что благодаря Олимпийским играм Сочи имеет колоссальный опыт проведения таких масштабных спортивных мероприятий. Глава региона добавил, что система безопасности и служба досмотра на стадионе «Фишт» работают качественно и быстро, установлено более 2 тысяч камер высокого разрешения. Кроме того, внутри стадиона за безопасность и комфорт болельщиков будут отвечать 4,5 тысяч человек.

Как отметил Жан Артур Режибо, в среду он лично оценил готовность Сочи к проведению чемпионата, побывал на стадионе «Фишт», познакомился с инфраструктурой города. «У нас нет переживаний по поводу организационных моментов. Это касается и отелей, и стадиона, и транспортной логистики, все сделано на самом высшем уровне. Наша общая цель — чтобы матчи прошли максимально безопасно», — пояснил Режибо.

Ранее посол отмечал, что является большим фанатом футбола и намерен приехать на матч между Бельгией и Панамой, который пройдёт в Сочи 18 июня. «Предстоящий Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в вашем крае, в том числе — огромная возможность для нас лучше узнать регион. Много граждан Бельгии посетят Кубань и лучше узнают ее», — добавил посол.

В ответ на слова губернатора Краснодарского края о возможном сотрудничестве между Кубанью и Бельгией в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, транспорт и промышленность, Режибо отметил, что вся информация о налоговых льготах и преференциях, которые край предлагает иностранным инвесторам, будет передана бельгийским предпринимателям.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Бельгийская сборная сыграет с Панамой 18 июня в Краснодаре, с Тунисом 23 июня в Москве, с Англией 28 июня в Калининграде.

Другие новости региона читайте здесь >>