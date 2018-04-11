«Я обязательно сюда вернусь». Посол Бельгии посетил Сочи

Делегация Бельгии, которую возглавил чрезвычайный и полномочный полос Королевства в России Жан Артур Режибо, посетила Сочи. Члены осмотрели стадион «Фишт» и познакомились с инфраструктурой муниципалитета. После этого в мэрии прошла встреча с главой города Анатолием Пахомовым

Посол высказал благодарность и выразил уверенность, что чемпионат мира в Олимпийской столице пройдет на высшем уровне.

«У меня очень позитивное восприятие Сочи, я здесь в первый раз. Я вам обещаю, что я обязательно сюда вернусь. Благодаря Чемпионату мира, половина бельгийцев поймут, где находится Сочи, и что это очень красивый город», — сказал Жан Артур Режибо.