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Виталий Прошкин: В 2008 году хотелось доказать «Ак Барсу», что на нас рано ставить крест
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Виталий Прошкин: В 2008 году хотелось доказать «Ак Барсу», что на нас рано ставить крест 

Советский спорт 56 минут назад
— Перед началом сезона 2007/08 вы могли подумать, что ваша пятерка из «Ак Барса» выиграет Кубок для «Салавата»? — У меня в Казани закончился контракт, и я решил подписать соглашение с «Салаватом Юлаевым». Создавалась хорошая команда, мы здорово играли, были хорошие ребята. Мы приходили не в такой популярный клуб-победитель, как «Ак Барс», но в Уфе начали постепенно набирать игроков, чтобы выиграть Кубок.
— Какие у вас были эмоции, когда вы выбили «Ак Барс» в полуфинале? — Радостные! Это был первый сезон, как мы ушли из Казани. Конечно, хотелось доказать клубу, что на нас было рано ставить крест. Но больше мы хотели доказать «Салавату Юлаеву», что не зря нас позвали.
— Вы проиграли первый матч серии с «Локомотивом» всухую и тогда многие сказали, что «Салават» расслабился и подумал, что выиграл Кубок в полуфинале… — Нет, такого не было. Конечно, полуфинал с «Ак Барсом» отнял много эмоций. Казань и Уфа — давние соперники, причем не только на льду. Республики соревновались и в развитии. Думаю, что нам где-то не хватило эмоций на первую игру, — сказал Прошкин.
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