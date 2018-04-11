Виталий Прошкин: В 2008 году хотелось доказать «Ак Барсу», что на нас рано ставить крест

— Перед началом сезона 2007/08 вы могли подумать, что ваша пятерка из «Ак Барса» выиграет Кубок для «Салавата»? — У меня в Казани закончился контракт, и я решил подписать соглашение с «Салаватом Юлаевым». Создавалась хорошая команда, мы здорово играли, были хорошие ребята. Мы приходили не в такой популярный клуб-победитель, как «Ак Барс», но в Уфе начали постепенно набирать игроков, чтобы выиграть Кубок.

— Какие у вас были эмоции, когда вы выбили «Ак Барс» в полуфинале? — Радостные! Это был первый сезон, как мы ушли из Казани. Конечно, хотелось доказать клубу, что на нас было рано ставить крест. Но больше мы хотели доказать «Салавату Юлаеву», что не зря нас позвали.