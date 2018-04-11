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Соревнования школьной спортивной лиги по самбо прошли на Преображенке
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Соревнования школьной спортивной лиги по самбо прошли на Преображенке 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Самбисты нашего района стали самыми сильными в столице.
Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе школы №1505 «Преображенская». И именно бойцы из этой школы стали безусловными лидерами городских соревнований школьной спортивной лиги по самбо — у них рекордное количество побед в личных поединках. Звание чемпионов они завоевали в бескомпромиссной борьбе. Второе место досталось команде школы №141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге. «Бронза» — у команды бойцов школы №118.
Соревнование проводилось среди юниоров 10-16 лет — и среди парней, и среди девочек. Организовали поединки Центр патриотического воспитания и школьного спорта столичного Департамента образования и Федерация самбо Москвы.
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