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Олег Знарок не подтвердил свой уход из ХК СКА
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Олег Знарок не подтвердил свой уход из ХК СКА 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок не смог подтвердить уход со своего поста. Ранее сообщалось, что специалист покинет питерскую команду по окончании сезона-2017/18. Однако пока никакой официальной информации об отставке наставника армейцев с Невы не поступало.
Главного тренера санкт-петербургского клуба попросили прокомментировать ситуацию с его уходом из СКА. «Без комментариев. Я сам еще ничего не знаю», — приводит слова Знарка «Спорт-экспресс».
Ранее член совета директоров питерского клуба Александр Медведев заявил, что судьба тренерского штаба команды еще не решена. Она прояснится в ближайшее время на заседании совета директоров ХК СКА.
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