Олег Знарок не подтвердил свой уход из ХК СКА

Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок не смог подтвердить уход со своего поста. Ранее сообщалось, что специалист покинет питерскую команду по окончании сезона-2017/18. Однако пока никакой официальной информации об отставке наставника армейцев с Невы не поступало.

Главного тренера санкт-петербургского клуба попросили прокомментировать ситуацию с его уходом из СКА. «Без комментариев. Я сам еще ничего не знаю», — приводит слова Знарка «Спорт-экспресс».