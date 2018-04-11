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Валерий Шанцев назначен гендиректором московского хоккейного клуба «Динамо»
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Валерий Шанцев назначен гендиректором московского хоккейного клуба «Динамо» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назначен на должность гендиректора московского хоккейного клуба «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
«Своим решением совет директоров освободил от должности генерального директора клуба С. А. Федорова по его просьбе и в связи с его назначением на другую должность. Генеральным директором хоккейного клуба «Динамо» Москва единогласно назначен В. П. Шанцев, являющийся также членом совета директоров клуба», — говорится в сообщении.
Шанцев родился в 1947 году. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, а также Академию народного хозяйства. С 1992 по 2006 год был руководителем Федерации хоккея Москвы. С 1996 по 2005 года Шанцев занимал должность вице-мэра Москвы, затем был назначен на пост губернатора Нижегородской области. В сентябре 2017 года Шанцев покинул пост губернатора.
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