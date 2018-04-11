Валерий Шанцев назначен гендиректором московского хоккейного клуба «Динамо»

«Своим решением совет директоров освободил от должности генерального директора клуба С. А. Федорова по его просьбе и в связи с его назначением на другую должность. Генеральным директором хоккейного клуба «Динамо» Москва единогласно назначен В. П. Шанцев, являющийся также членом совета директоров клуба», — говорится в сообщении.