«Если и штрафовать Мусу, то вместе со мной». Гончаренко перед «Арсеналом»

Пресс-конференция главного тренера ЦСКА.

— Из-за травмы не сыграет Генрих Мхитарян . Это облегчает задачу ЦСКА?

— У «Арсенала» широкая обойма. Они могут совершить глобальную ротацию и поставить на его позицию достойного игрока, но на мой взгляд, заменить Мхитаряна сложно. Он может выступать на разных позициях. Но для нас это все равно не упрощает задачу.

— Каковы шансы после матча с «Динамо» увидеть Федора Чалова в основном составе?

— У нас вчера был восстановительный день. Сегодня еще оценим состояние игроков, чтобы принять решение по стартовому составу. Конечно, мысли на эту тему уже есть. Федя забил гол, и шансы того, что он выйдет в стартовом составе или на замену, достаточно высоки.

— Можно сказать, что он тренируется в общей группе, хотя ее у нас сейчас нет, потому что мы восстанавливаемся. Пока нет полной уверенности, что он будет здоров на сто процентов перед матчем. Рисковать им не будем.

— Его состояние еще оценим с врачами.

— Они готовы играть завтра без ограничений.

— Не жалеете, что провели ротацию состава и потеряли очки в чемпионате?

— Решения принимаются до игры, а после сожалеть бесполезно. Если вспоминать вчерашние матчи Лиги чемпионов, то можно блистательно выглядеть в чемпионате, как «Барселона» и «Сити», а потом вот так вылетать из еврокубков после ответных матчей. Надо где-то рисковать.

— Какую игру смотрели вчера?

— «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» держали в напряжении до 1:1. Потом переключил на «Рому», там напряжение возросло.

— Уже определились с составом и тактикой?

— У меня есть определенный план, но сначала надо пообщаться с врачами. Исходя из этого разговора, примем решение.

— Урегулирован ли конфликт с Мусой? И скажется ли это на его участии в завтрашнем матче?

— Никак не скажется. Футбол — это эмоции, и если их убрать, то играть будут роботы. С Ахмедом мы вчера нормально пообщались. Принимать решение о стартовом составе буду без эмоций, мои амбиции на это не влияют. Если Муса будет готов, он будет в составе.

— Не был ли он оштрафован?

— Тогда и меня надо штрафовать! Перепалка была взаимная. Это нормальная ситуация, таких вещей нельзя избегать. Иногда надо все выговорить, чтобы пойти дальше. Нет ни обид, ни штрафов.

— Вы верите, что ЦСКА способен на чудо?

— Если играешь без веры, то ничего и не получится. Мы должны выходить с мыслью, что можем изменить ситуацию. Что касается тактики, надо попробовать изменить какие-то вещи, но это не гарантия, что наша игра станет лучше, а «Арсенала» — хуже. Лондонцы очень разнообразно атакуют. У них есть игроки, которые умеют обострять, завершать, обыгрывать один в один. Хорошо поставлена игра в атаке. Нам важно действовать вместе. Рэмси? Его открывания очень опасны, завтра мы должны быть к этому готовы.

— Можно ли назвать оборону уязвимым местом «Арсенала»? В выездных матчах чемпионата у них из-за этого проблемы.

— У «Арсенала» есть философия, от которой Арсен Венгер не отходит уже долгие годы. «Арсенал» всегда, и выигрывая, и проигрывая, играет для болельщиков. Когда ты действуешь таким образом, могут возникать проблемы сзади. Англичане могут играть по-любому, но мы будет сфокусированы на их атаке.

— Главный фаворит Лиги Европы — это?

— «Атлетико» и «Арсенал».