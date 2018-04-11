«Арсенал» готов приобрести молодого игрока «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Роберто Наварро может стать футболистом «Арсенала».

Как сообщает Daily Mail, 16-летний испанец намерен покинуть «Барселону», считая, что в другом клубе у него будет больше возможностей зарекомендовать себя на взрослом уровне, нежели в академии каталонцев. Этим готов воспользоваться Арсен Венгер , рекомендовавший «канонирам» начать переговоры с представителями игрока. Манерой игры Наварро похож на Сеска Фабрегаса, покинувшего «Барселону» в раннем возрасте ради «Арсенала».

Талантливого футболиста хотел подписать и Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити», но переключил свое внимание на других кандидатов.