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«Арсенал» готов приобрести молодого игрока «Барселоны»
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«Арсенал» готов приобрести молодого игрока «Барселоны» 

Евро-футбол.Ру 29 минут назад
Полузащитник «Барселоны» Роберто Наварро может стать футболистом «Арсенала».
Как сообщает Daily Mail, 16-летний испанец намерен покинуть «Барселону», считая, что в другом клубе у него будет больше возможностей зарекомендовать себя на взрослом уровне, нежели в академии каталонцев. Этим готов воспользоваться Арсен Венгер, рекомендовавший «канонирам» начать переговоры с представителями игрока. Манерой игры Наварро похож на Сеска Фабрегаса, покинувшего «Барселону» в раннем возрасте ради «Арсенала».
Талантливого футболиста хотел подписать и Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити», но переключил свое внимание на других кандидатов.
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