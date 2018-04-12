Международный забег на Эльбрус пройдёт в мае

Международный забег на Эльбрус запланирован на май, сообщают «Юга.ру».

Десятый фестиваль экстремальных видов спорта Elbrus Race будет проходить с 1 по 8 мая. В нём примут участие около 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников и других поклонников активного отдыха из России, Казахстана, Австрии, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии.

Соревнования состоятся в дисциплинах «Вертикальный километр» и «Скоростное восхождение на Западную вершину».

Фестиваль организован при участии Федерации альпинизма России, МЧС , правительства Кабардино-Балкарии и администрации Эльбрусского района, рассказали в пресс-службе муниципального образования.

Ранее сообщалось, что россиянин установил мировой возрастной рекорд, совершив восхождение на Эльбрус в 86 лет.