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Международный забег на Эльбрус пройдёт в мае
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Международный забег на Эльбрус пройдёт в мае 

RT на русском 28 минут назад
Фото: SKI.RU
Международный забег на Эльбрус запланирован на май, сообщают «Юга.ру».
Десятый фестиваль экстремальных видов спорта Elbrus Race будет проходить с 1 по 8 мая. В нём примут участие около 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников и других поклонников активного отдыха из России, Казахстана, Австрии, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии.
Соревнования состоятся в дисциплинах «Вертикальный километр» и «Скоростное восхождение на Западную вершину».
Фестиваль организован при участии Федерации альпинизма России, МЧС, правительства Кабардино-Балкарии и администрации Эльбрусского района, рассказали в пресс-службе муниципального образования.
Ранее сообщалось, что россиянин установил мировой возрастной рекорд, совершив восхождение на Эльбрус в 86 лет.
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