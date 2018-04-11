На Эльбрусе пройдет десятый юбилейный международный фестиваль экстремального спорта

НАЛЬЧИК, 11 апреля. / ТАСС /. Десятый юбилейный фестиваль экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2018 состоится в Приэльбрусье 1-8 мая. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь администрации Эльбруского района региона Алиса Тарим.

"Первого-восьмого мая в Приэльбрусье состоится десятый ежегодный международный фестиваль экстремальных видов спорта Elbrus Race. Он соберет около четырехсот опытных скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски— альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных стран…, которые примут участие в забеге на высшую точку Европы, гору Эльбрус (высота над уровнем моря 5,642 тыс. метра)", — сказала собеседница агентства.

В рамках фестиваля состоятся соревнования в дисциплинах Вертикальный километр и Скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса. В седьмой раз на склонах Эльбруса пройдет международный кубок Победы, в котором военнослужащие поборются за награды в скайраннинге и ски-альпинизме. Традиционный забег на снегоступах вновь соберет всех желающих, имеющих опыт передвижения по снежным и ледовым склонам.

В программу фестиваля Red Fox Elbrus Race-2018 в Кабардино-Балкарии войдут ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг.

В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: ему удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Прежний рекорд установил россиянин Виталий Шкель. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 28 минут.