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Александр Бубнов: Клопп знает, как побеждать Гвардиолу
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Александр Бубнов: Клопп знает, как побеждать Гвардиолу 

Советский спорт 1 час назад
«В английском противостоянии „Манчестер Сити“ и „Ливерпуля“ „горожанам“ также удалось забить дома быстрый гол, но подопечные Юргена Клоппа были полностью сконцентрированы, терпели, дожидались своего шанса и нанесли решающий укол после перерыва. Юргенн Клопп знает, как побеждать Хосепа Гвардиолу, что подтверждает статистика. Кроме того, команды Гвардиолы зачастую заранее выигрывают титулы в национальных первенствах. У игроков раньше срока заканчиваются силы и эмоции. Сейчас успеху „Ман Сити“ в АПЛ также ничто не угрожает. Это уже системная история», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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