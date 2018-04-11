Александр Бубнов: Клопп знает, как побеждать Гвардиолу 

«В английском противостоянии „Манчестер Сити“ и „Ливерпуля“ „горожанам“ также удалось забить дома быстрый гол, но подопечные Юргена Клоппа были полностью сконцентрированы, терпели, дожидались своего шанса и нанесли решающий укол после перерыва. Юргенн Клопп знает, как побеждать Хосепа Гвардиолу, что подтверждает статистика. Кроме того, команды Гвардиолы зачастую заранее выигрывают титулы в национальных первенствах. У игроков раньше срока заканчиваются силы и эмоции. Сейчас успеху „Ман Сити“ в АПЛ также ничто не угрожает. Это уже системная история», — приводит слова Бубнова Sportbox.