Глава DFB: чемпионат мира по футболу в России станет настоящим праздником для болельщиков

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райхард Гриндель уверен, что оргкомитет чемпионат мира 2018 года в России приложит все усилия, чтобы турнир стал настоящим праздником для болельщиков. Об этом он сказал ТАСС.

Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, «Лужники»), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

"Что касается организации чемпионата мира по футболу, то у меня нет сомнений, что организаторы приложат все усилия, и получится настоящий футбольный праздник для болельщиков. Я также доволен тем, что наш первый матч состоится в «Лужниках» — это фантастический стадион, который напоминает мне Олимпийский стадион в Берлине. У меня была возможность познакомиться с «Лужниками», когда вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко показал мне его в прошлом году, и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших стадионов мира", — сказал Гриндель.

"Оргкомитет будет заниматься безопасностью болельщиков и городов-участников чемпионата мира. У меня нет сомнений, что предыдущий негативный опыт поведения футбольных фанатов будет учтен, и Россия обеспечит полную безопасность болельщикам и участникам турнира", — добавил он.

База в Ватутинках поможет избежать дальних перелетов

Во время турнира немцы будут базироваться в подмосковных Ватутинках. «База в Подмосковье прекрасно оборудована и имеет все необходимые условия для тренировочного процесса с уровнем подготовки мирового класса. Кроме того, выбор базы обусловлен тем, что сборная Германии планирует как можно дальше пройти в первенстве и сыграть финальный матч в Москве, что поможет избежать дальних перелетов между городами-организаторами чемпионата мира», — отметил глава DFB.

На групповом этапе сборная Германии сыграет с командами Южной Кореи, Швеции и Мексики. «Мы очень довольны своей группой, нас ждут интересные матчи с серьезными соперниками. Выйти в следующую стадию может оказаться не так уж и легко, но вполне возможно. Сборная Германии будет сконцентрирована с самого начала турнира, и к каждому сопернику будет особое отношение», — сказал Гриндель.

"Если говорить про шансы на победу в первенстве, то я бы выделил еще шесть команд. Сборные Аргентины и Бразилии, которые были нашими соперниками в полуфинале и финале прошлого чемпионата мира, сейчас находятся в более сильном составе. Франция, Бельгия, Испания, Португалия — все эти сборные способны побороться за победу на турнире в России", — добавил собеседник ТАСС.

Матчи мирового первенства пройдут в России с 14 июня по 15 июля.