Президент Немецкого футбольного союза: мы приветствуем меры РФС против насилия 

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель прокомментировал меры российских властей, которые были приняты в целях недопущения насилия на предстоящем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас правительство России и Российский футбольный союз приняли меры против насилия в футболе, это мы приветствуем. Мы рады диалогу болельщиков, который мы хотим начать в начале мая в Москве, чтобы еще больше узнать, как помочь нашим фанатам встретить ЧМ-2018", — заявил Гриндель.
Также функционер отметил, что насилие не соответствует культуре футбола.
"Причинять боль другим людям — это не имеет никакого отношения к футболу и культуре болельщиков. Поэтому мы ожидаем, что во время турнира лицам, склонным к насилию, будет показана «красная карточка», — добавил специалист.
Ранее Гриндель поблагодарил РФС за согласие провести товарищескую встречу между национальными командами Германии и России в Лейпциге.