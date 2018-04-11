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Команда «Чертаново»-2007 встретится в противостоянии с московским ЦСКА
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Команда «Чертаново»-2007 встретится в противостоянии с московским ЦСКА 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда «Чертаново» 2007 года рождения вышла в финал турнира «Федотовы», который проходит на стадионе «Октябрь» с 9 по 12 апреля.
Сегодня, 11 апреля, завершился второй групповой раунд, в котором сине-белые встретились в противостоянии с командами ЦСКА-2, «Анжи» из Махачкалы и нижне-новгородским «Олимпийцем». Матч против последней закончился счетом 3:0 в пользу юных «чертановцев». С «Анжи» сине-белые сыграли вничью. А последний матч против «олимпийцев» завершился победой команды Чертаново».
Теперь «чертановцам» предстоит побороться за первое место против московского ЦСКА. Отметим, что всего во второй раунд из 20 участников прошли 8.
На первом групповом этапе команда «Чертаново» сыграла против ДЮСШ-НН из Нижнего Новгорода, белгородского «Салюта» и ярославского «Шинника». Набрав 7 очков по его окончании, сине-белые стали первыми в своей группе.
Уже завтра, 12 апреля, определится, кто же получит главный титул престижных соревнований, посвященных легендарным футболистам и тренерам Григорию и Владимиру Федотовым.
В этом году турнир проходит уже в восьмой раз. Организаторами выступают Детская футбольная лига и академия ЦСКА.
Источник: Футбольная школа «Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/11/39737/
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