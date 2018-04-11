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День космонавтики в Лосинке отметят соревнованиями силачей
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День космонавтики в Лосинке отметят соревнованиями силачей 

Управа района Лосиноостровский 35 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
День космонавтики в Лосинке отметят соревнованиями силачей" width="300" height="169" />Соревнования по армрестлингу и гиревому спорту выявят сильнейших спортсменов Лосиноостровского района. Они пройдут в пятницу, 13 апреля, в спорткомплексе «Мускул» (Янтарный проезд, д.27) и будут посвящены Дню космонавтики.
Как сообщил директор Центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов, ограничений по возрасту и полу для участников не будет — помериться силами сможет каждый желающий.
Начало соревнований в 18.00. Участие свободное; предварительная запись и регистрация не требуются. (иб)
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