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В Вешняках жители ВАО сдавали нормативы ГТО
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В Вешняках жители ВАО сдавали нормативы ГТО 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В семейном спортивно-оздоровительном комплексе «Новое поколение — Вешняки» состоялся весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Чтобы выполнить нормативы, сюда съехались жители разных районов Восточного округа. На площадках спорткомплекса они могли испытать себя в прыжках в длину с места, пулевой стрельбе, наклонах вперёд из положения стоя, отжиманиях, поднимании туловища из положения лёжа на спине.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки Ольга Кудинова также приняла участие в Фестивале. По её словам, после сдачи нормативов у неё болят мышцы, хотя она регулярно занимаемся спортом. У неё не возникло особых сложностей с упражнениями на пресс, наклонами и стрельбой. Однако она поняла, что её слабым звеном является отжимание, а значит нужно больше тренироваться. Она отметила, что нормативы сдавала в основном молодёжь, и призналась, что у неё возникло желание двигаться вперёд, чтобы в итоге сдать всё на значок.
А тем, кто уже справился со всеми нормативами, в тот день вручали значки и удостоверения. Награды юным спортсменам вручала представительница организаторов мероприятия ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы» Наталья Решинская.
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