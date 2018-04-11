Алексей Березуцкий: Пройти «Арсенал»? «Рома» доказала, что чудеса случаются

Защитник армейцев Алексей Березуцкий — о важности ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против «Арсенала».

— У ЦСКА насыщенный отрезок, много игр. В какой форме находитесь? — Мы к непростому календарю были готовы. Другой вопрос, что у нас небольшая обойма футболистов, но в ЦСКА так всегда было.

— «Арсенал» в первом матче больше атаковал не потому что хотел, а потому что ЦСКА ошибался. Что нужно поправить, чтобы не повторить игру в Лондоне? — Обычно «Арсенал» прекрасно атакует. Если мы допускали ошибки, значит лондонцы нас вынуждали. А что поменять, тренер нам вечером расскажет.

— «Рома» находилась в той же ситуации, что и ЦСКА перед встречей с «Арсеналом». Дала ли их победа надежду, что и вы можете совершить невероятное? — «Рома» сотворила чудо. Понятно, что шансов у нас немного повторить нечто подобное, но в футболе чудеса случаются.

— С «Динамо» команда сыграла в четыре защитника. Вероятен ли такой вариант против «Арсенала»? — Частенько переходим на такую схему, если счет нас не устраивает. Опять-таки, если того потребует ситуация, можем и так сыграть.

— «Арсенал» считают одним из фаворитом ЛЕ. Это для вас преимущество? — Их шанс сыграть в Лиге чемпионов — победить в Лиге Европы, поэтому мотивация у них запредельная. Как это может сыграть за нас, мне не понятно.