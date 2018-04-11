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Умар Кремлев: «В командах Усика и Гассиева не хотят драться в Джидде»
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Умар Кремлев: «В командах Усика и Гассиева не хотят драться в Джидде» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Глава Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал «СЭ» слухи о возможном переносе финале Всемирной суперсерии WBSS из Джидды (Саудовская Аравия). Финал, в котором встретятся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев, запланирован на 11 мая.
— Мы бодаемся с саудитами, они не хотят уступать. Но уже есть информация. Все официально объявим в четверг. Ни Евгений Вайнштейн (промоутер Мурата Гассиева), ни Эгис Климас (менеджер Александра Усика) не хотят проводить бой в Джидде. Там есть большие проблемы с визами для всех. От России хотят поехать три тысячи болельщиков, но у них нет такой возможности, — сказал Кремлев. (Михаил ПОТАПОВ)
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