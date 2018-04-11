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Сарабия: «Севилья» очистила разум после поражений от «Баварии» и «Сельты»
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Сарабия: «Севилья» очистила разум после поражений от «Баварии» и «Сельты» 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия заверил, что команда не впала в уныние после двух подряд поражений от «Баварии» (1:2) и «Сельты» (0:4).
"Мы очистили разум. Неделя, конечно, выдалась непростой, но надо было прочистить мозги, мы это сделали, и теперь снова мечтаем. Нам надо провести хорошую игру, найти свой ритм передач и забыть о прошлом результате.
У нас сезон взлетов и падений, но наша команда психологически сильна и знает, что надо идти от матча к матчу. Мы знаем, что транжирили моменты у чужих ворот, но мы сильны в переходе к атаке и теперь должны прибавить", — цитирует Сарабию El Desmarque.
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