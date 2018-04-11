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К ЧМ-18 в Нижегородской области усилят борьбу с клещами
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К ЧМ-18 в Нижегородской области усилят борьбу с клещами 

nn.ru 51 минуту назад
Фото: nn.ru
Ранее мы сообщали, что уже два человека в Нижегородской области пострадали от укусов клещей. А в прошлом году в медицинские учреждения с присасываниями опасных насекомых обратилось 6 853 человека.
В этом году решено дополнительно обработать лесопарковые зоны в местах, где могут перемещаться не только нижегородцы, но и футболисты, и болельщики ЧМ-18. Определены трехкилометровые зоны вдоль возможных маршрутов их передвижения и проживания. Расход по обработке возложили на муниципальные бюджеты.
В Нижнем Новгороде, например, предложено обработать территорию вокруг фан-зоны, на Бору — вокруг базы, на которой будет жить сборная Уругвая.
— Кроме того, к ЧМ будут также проводиться обработки помещений от крыс, мышей, а при необходимости, обработки близлежащих к местам событий чемпионата озер от комаров. — Рассказала на пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.
В ходе мониторинга прошлого лето в лабораториях Роспотребнадзора установили, что 0,2% сданных на анализы клещей были переносчиками энцефалита, 20% — боррелиоза, 13% — анаплазмоза и 1% — эрлихиоза. Все эти заболевания опасны для человека.
Владельцам садовых участков о безопасности следует побеспокоиться самим. Вернее всего поступить так: очистить участок от сухостоя и мусора, а потом вызвать специалистов по акарицидной обработке. В интернете есть масса предложений от коммерческих структур. Средняя стоимость обработки 10 соток — около 2 700 рублей.
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