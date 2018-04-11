Уничтожение нации изнутри: В Махачкале обсудили вопрос эффективной реабилитации наркобольных людей

Проблему повышения эффективности реабилитационных программ в Дагестане обсудили за круглым столом в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова в Махачкале.

Организаторы заседания — Международная Ассоциация Кавказ ( МАК ) во главе с председателем Гаджимурадом Магомедовым — главной задачей поставили идеи по усовершенствованию программ реабилитации, сформировать план задач и сроки их выполнения.

«Мы хотели бы, чтобы все реабилитационные центры Дагестана объединились в ассоциацию и занимались сообща решением этой проблемы», — предложил Магомедов.

По официальным данным, в республике действуют 10 таких центров (восемь в Махачкале, один в Каспийске, один в Хасавюрте), по другим данным, их около 30.

Минтруд, Помимо реабилитационных центров объединения усилий МАК потребовала и от министерств, которые задействованы в помощи наркозависимым ( Минздрав Минспорт , Минмолодежи).

Одним из эффективных способов борьбы с наркоманией в республике остается спорт, потому руководство МАК попросило у Минспорта о проведении соревнований по боксу и боевому самбо среди наркозависимых. Представитель ведомства заявил, что в связи с предстоящим Чемпионатом мира по вольной борьбе в Дагестане, ведомство не сумеет уделить должное внимание этому соревнованию, но предложение помощи от главы бойцовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадова оставило в силе дату проведения намеченного соревнования (12 мая).

Помимо этого, как сообщил Магомедов, МАК совместно с клубом «Ахмат» и ООО ИнтерСталь откроют в Москве бойцовский клуб.

Пользуясь случаем глава МАК попросил и у Минтруда помощи для адаптации реанимированного наркобольного в социуме.

«Зачастую этим людям трудно найти себе работу, жилье и другое. Я уже несколько раз обращался в ваше ведомство с просьбой о помощи», — заявил Магомедов.

Представитель Минтруда объяснил, проблема в том, что организация не зарегистрирована в Реестре: «Как только у вас будут все документы на руках, мы вам обязательно поможем».

Кроме представителей ведомств и центров в зале присутствовали родители молодых людей, проходящих лечение от наркозависимости в реабилитационных центрах Дагестана.

По словам матерей, наркозависимость и алкоголизм — это не похоть, а такая же болезнь, как рак, с которой нужно бороться на государственном уровне.

«Это невидимый террористический акт на нашу молодежь. По последним данным в России наркотики принимают регулярно 2 млн человек, большинству их которых нет и 24 лет. Идет уничтожение нации изнутри. Ежегодно от наркотиков погибают свыше 150 тысяч человек», — говорит одна из матерей.