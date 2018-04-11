Ночная хоккейная лига достигла наилучших результатов за время своего существования

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Ночная хоккейная лига продолжает динамичное развитие и на сегодняшний день показывает наилучшие результаты с момента основания организации. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета легенд Ночной лиги Александр Якушев

В среду состоялась жеребьевка финала VII Всероссийского Фестиваля. В церемонии приняли участие председатель Совета легенд Ночной лиги Александр Якушев, генеральный директор лиги Игорь Бахмутов , заместитель министра спорта РФ Марина Томилова и двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов

"С каждым годом количество команд и участников увеличивается. На сегодняшний день в наших соревнованиях участвуют уже порядка 18,5 тысяч человек, аналогов такому турниру в мире нет. Высшим руководством нашей страны в лице президента была поставлена задача повысить массовость, надо отметить, что женская часть населения очень активизировалась, жены поддерживают своих мужей в их стремлению к спорту. Уверен, уже [на фестивале] в Сочи мы все будем наблюдать хорошую и упорную борьбу за призовые места", — отметил Якушев.

"Седьмой сезон Ночной лиги стал самым большим в истории турнира по количеству команд и участников. В этом году к нам присоединились представители Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Томской области и Норильска, для которого теперь создан отдельный дивизион. Наибольшее количество команд наблюдается в московском дивизионе, где в этом сезоне сыграли ровно сто коллективов. Что касается финального фестиваля, то всего будет задействовано пять площадок, а финальные игры пройдут на ледовых аренах «Большой» и «Айсберг», гала-матч с участием президента РФ состоится 10 мая", — добавил Бахмутов.

Соревнования традиционно пройдут в Сочи с 3 по 17 мая, в них примет участие рекордное количество команд — 158 коллективов из 75 регионов РФ. Посредством жеребьевки были распределены по группам участники нескольких дивизионов: «Лиги чемпионов», «Лиги будущих чемпионов», «Лиги мечты», «Лиги надежды», Малых кубков «Лиги мечты» и «Лиги надежды», «Кубка Большого шлема», а также женского дивизиона «Амазонки». Победитель финала в соревнованиях «Лиги чемпионов» получит главный трофей — Кубок Крутова, а также грант Министерства спорта РФ на строительство ледового катка в своем регионе.

Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация, занимающаяся развитием массового хоккея в России. Участие в чемпионате лиги могут принять все желающие из любого региона страны, соревнования проходят при поддержке Министерства спорта РФ. На сегодняшний день в структуре Ночной лиги находятся девять конференций: Москва, Санкт-Петербург, Центр, Северо-Запад, Приволжье, Урал, Сибирь, Юг и Северный Кавказ, Дальний Восток. Лидером медального зачета лиги среди субъектов РФ является Челябинская область, команды которой завоевали три золотых и три серебряных медали.