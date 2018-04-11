Ганчаренко: «Если Муса будет готов, то он сыграет с „Арсеналом“

ЦСКА не стал штрафовать нападающего Ахмеда Муса за перепалку с главным тренером команды Виктором Ганчаренко после матча 25-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом наставник «армейцев» сообщил журналистам на пресс-конференции.

"Перепалка была взаимная, если вы спрашиваете, должны ли мы были оштрафовать Муса, то и меня надо штрафовать. Никаких штрафов нет, такое [перепалки] бывает в нормальных коллективах", — сказал тренер.

Случившийся эпизод не является чем-то из ряда вон выходящим, отметил Ганчаренко. «Мы с Муса нормально пообщались, обсудили эпизод. Футбол — это эмоции, и это нормально, что порой они перехлестывают. Без этого играли бы роботы».

"Если Муса будет готов, то будет играть. Это не значит, что из-за своих каких-то амбиций я не должен его ставить состав", — добавил он.

12 апреля ЦСКА проведет ответный поединок с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22:05 по московскому времени.