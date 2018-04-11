Ещё
Ганчаренко: «Если Муса будет готов, то он сыграет с „Арсеналом“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ганчаренко: «Если Муса будет готов, то он сыграет с „Арсеналом“ 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
ЦСКА не стал штрафовать нападающего Ахмеда Муса за перепалку с главным тренером команды Виктором Ганчаренко после матча 25-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом наставник «армейцев» сообщил журналистам на пресс-конференции.
"Перепалка была взаимная, если вы спрашиваете, должны ли мы были оштрафовать Муса, то и меня надо штрафовать. Никаких штрафов нет, такое [перепалки] бывает в нормальных коллективах", — сказал тренер.
Случившийся эпизод не является чем-то из ряда вон выходящим, отметил Ганчаренко. «Мы с Муса нормально пообщались, обсудили эпизод. Футбол — это эмоции, и это нормально, что порой они перехлестывают. Без этого играли бы роботы».
"Если Муса будет готов, то будет играть. Это не значит, что из-за своих каких-то амбиций я не должен его ставить состав", — добавил он.
12 апреля ЦСКА проведет ответный поединок с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22:05 по московскому времени.
Алексей Березуцкий: «У ЦСКА немного шансов повторить подвиг „Ромы“, но чудеса в футболе случаются»
Евро-футбол.Ру: последние новости
Рэшфорд: "Я играю в "Манчестер Юнайтед" не только ради себя, но и ради всех тех, у кого была такая же мечта" Власти: Газон на стадионе "Ростов-Арена" в отличном состоянии "Арсенал" готов приобрести полузащитника "Аталанты"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании158
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле1
Умер легенда «Челси»10
Кришито определился с новым клубом
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение