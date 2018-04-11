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«Крылья Советов» переведут на финансирование от спонсоров
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«Крылья Советов» переведут на финансирование от спонсоров 

63.ru 48 минут назад
Фото: 63.ru
Спортивным клубам Самарской области подыщут спонсоров. Пока же их деятельность будут финансировать из регионального бюджета. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
— Мы не можем отказаться от финансирования спортивных клубов за счет бюджета. Нам нельзя потерять команды. Сокращение бюджетных расходов нужно компенсировать за счет спонсоров. Планируем увеличить их долю на 15–20%. Через 5 лет большая часть финансирования клубов должна складываться из внебюджетных источников, — рассказал Дмитрий Азаров.
Сейчас область финансирует «Крылья Советов», хоккейную «Ладу», волейбольную «Нову», футбольный клуб «Сызрань-2003», баскетбольную «Самару», ВК «Искра» и БК «Политех-СамГТУ».
Вопрос о прекращении перечисления денег встал из-за неудачного выступления некоторых команд. Например, «Крылья Советов» уже дважды за последние годы вылетали из Премьер-лиги. А по итогам последнего сезона свои выступления в КХЛ прекратила хоккейная «Лада».
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