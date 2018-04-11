«Крылья Советов» переведут на финансирование от спонсоров 

Спортивным клубам Самарской области подыщут спонсоров. Пока же их деятельность будут финансировать из регионального бюджета. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
— Мы не можем отказаться от финансирования спортивных клубов за счет бюджета. Нам нельзя потерять команды. Сокращение бюджетных расходов нужно компенсировать за счет спонсоров. Планируем увеличить их долю на 15–20%. Через 5 лет большая часть финансирования клубов должна складываться из внебюджетных источников, — рассказал Дмитрий Азаров.
Сейчас область финансирует «Крылья Советов», хоккейную «Ладу», волейбольную «Нову», футбольный клуб «Сызрань-2003», баскетбольную «Самару», ВК «Искра» и БК «Политех-СамГТУ».
Вопрос о прекращении перечисления денег встал из-за неудачного выступления некоторых команд. Например, «Крылья Советов» уже дважды за последние годы вылетали из Премьер-лиги. А по итогам последнего сезона свои выступления в КХЛ прекратила хоккейная «Лада».