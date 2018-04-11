Зачем из СКА убирают Олега Знарка

В питерском клубе, похоже, нашли человека, который может дать команде больше, чем Знарок

Кожевников: Я пока не знаю, что может дать СКА Воробьёв. Если брать его биографию, то можно сказать, что он будет обкатывать молодёжь, потому что в Питере работает его отец. Если брать его заслуги, то он хороший тренер, может находить с людьми общий язык, лояльно ко всем относится и знает, чего он хочет. Но в Магнитогорск он пришёл, не создавая команду, а с тренером, который это сделал. Посмотрим, что будет в СКА. Может получиться хороший симбиоз с отцом. Хотя там некоторые люди уходят, молодёжь должна играть с ветеранами, которые бы показывали, к чему надо стремиться, твоё это или нет по движению. У «Металлурга» и СКА разные системы игры.

Может быть, Знарок устал. Нагрузка на него выпала сумасшедшая. Я не могу предполагать, для меня это странная вещь, что за один день так всё поменялось. Пока официально причин не объявят, меня это не касается. Надо просто объяснять людям, что и почему случилось. Резко так не надо делать. Я этого не понимаю, почему человека убрали без объяснения. Все были взбудоражены этим. Для меня это было неприятно услышать.

Новиков: Конечно, с божьей помощью мы выиграли Олимпиаду, и я думаю, что весь тренерский штаб оставил там прилично нервов и здоровья. Сама нагрузка от работы в Питере под контролем серьёзных людей — тоже не сахар. Многие вещи в плане напряжения от работы непонятны, но есть руководство клуба, которое принимает решения. Что касается Воробьёва, то у него был опыт работы в «Магнитке». Это династия, Пётр Ильич работает в системе СКА. Это нормальные рабочие процессы, и нам остаётся только ждать подтверждения официальной информации. Не исключаю, что будет омоложение команды, и на какое-то время «армейцы» могут сделать шаг назад для того, чтобы испытать свою молодёжь. А может, дело кончится тем, что Знарок и его штаб останутся работать? Тогда бог им в помощь.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» Гомоляко: Воробьёв способен многое дать СКА, это талантливый тренер. Я не думаю, что он сделает упор на работу с молодёжью. Там будут молодые и опытные хоккеисты. С молодыми тяжело выиграть турнир такого уровня, как Кубок Гагарина. Понятно, что на Знарка выпала серьёзная нагрузка. Олимпиада, Кубок Гагарина, чемпионат мира — и всё это вместе, в один сезон. Понятно, что он устал. Но увольняю его не я, это вопрос к руководству клуба. Юдин: Воробьёв уже стал чемпионом с «Магниткой», это чемпионский тренер. Его папа уже давно в хоккее. Это может быть неплохая перемена. Жалко, что уходит Знарок, он столько наладил. Олег очень помог хоккею, он выиграл чемпионство, всё знает и умеет. Я считаю, что есть два монстра хоккея — это Крикунов и Знарок. Светлов: Задача была поставлена большая — взять кубок Гагарина. Команда должна была его взять. Но это хоккей, это спорт, здесь всё бывает. Всё произошло очень неожиданно. Что касается Воробьёва, то на пост главного тренера СКА есть много достойных кандидатур, пускай руководство спокойно решит, кого брать.