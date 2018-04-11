Этот милый пес мог бы быть вполне обычным, если бы не его уши. А они ему явно великоваты

Интернет периодически покоряют необычные животные, удивляя всех своей оригинальной внешностью. Собаке по кличке Гома уже 4 года, но слава пришла к нему только сейчас. У этого жизнерадостного пёсика из Токио очень большие уши, благодаря которым он похож на огромную мышь. В Инстаграмме это милый ушастик набрал около 60000 подписчиков, и это ещё не предел. Хозяева утверждают, что такая необычная внешность получилась из-за скрещивания папильона и мальстийской болонки. Предлагаем вам взглянуть на этого красавца. Этот необычный пёсик из Токио по кличке Гома покоряет интернет

А всё благодаря своим большим и пушистым ушам

Ему уже 4 года, но слава к нему пришла только сейчас

Хозяева утверждают, что такая необычная внешность получилась из-за скрещивания папильона и мальтийской болонки

На его страничке в Инстаграме уже больше 60 000 подписчиков

Некоторые говорят, что из-за больших ушей Гома похож на мышь

А Гоме всё равно, что про него говорят, он радуется жизни и играет с любимыми игрушками