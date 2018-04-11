В конце апреля в Коломенском пройдет рыцарский турнир

С 30 апреля по 2 мая на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет фестиваль, посвященный эпохе Средневековья — «Турнир Святого Георгия».

В течение трех дней участники фестиваля смогут присоединиться к рыцарским турнирам, конным боям и поединкам на двуручных топорах и мечах, в которых сразятся российские, белорусские, голландские, германские, норвежские, великобританские и канадские рыцари.

Помимо рыцарских турниров, на фестивале выступят шуты, прозвучит средневековая музыка, откроется тематическая ярмарка, показательная кухня и конюшня, а также тир, где все желающие смогут посоревноваться в меткости по стрельбе из лука, арбалета, аркебузы и требушета.

Фестивальная зона будет работать все три дня с 11:00-19:00. Приобрести билеты можно на официальном

сайте

мероприятия.

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