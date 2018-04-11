«Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси

Грамотный игровой план «Ромы»

«Каталонский гранд прекратил борьбу в Лиге чемпионов после убедительного выступления «Ромы», который позволил ей пробиться в полуфинал. Впервые с 1984 года римский клуб оказался в четверке лучших команд Европы. С учетом своей игры на «Олимпико», «Волки» заслужили свое место в элите», — пишет AS.

«План наставника хозяев Эусебио Ди Франческо включал в себя множество беговой работы, прессинга полузащитников «Барселоны» и ограничение пространства для Лионеля Месси там, где он обычно эффективен. Это идеально сработало, и хотя «джаллоросси» значительно повысили свой уровень игры в сравнении с событиями недельной давности, «блауграна» с самого начала матча страдала от нехватки интенсивности в своих действиях… Перед ответным матчем рулевой «Ромы» говорил, что его подопечным нужно выдать чудо, чтобы выкопать себя из ямы, в которой они оказались в первом поединке, и что касается футбольных чудес, события в Риме, вероятно, были похожи на нечто подобное».

Месси — неудачник четвертьфинала Лиги чемпионов

«Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пережил вечер, который ему будет трудно забыть: аргентинец, который провел выдающийся сезон перед своим визитом в Рим, попросту растворился на поле и не угрожал чужим воротам привычным образом. Он потерял мяч 19 раз и нанес пять ударов, из которых только два пришлись в створ. Его выступления в четвертьфинале Лиги чемпионов не соответствует привычному уровню форварда, и это не совпадение», — отмечает Marca.

«На этой же стадии в двух предыдущих розыгрышах турнира, против «Атлетико» и «Ювентуса», он не сумел забить ни одного гола, равно как и в 2015 году против ПСЖ, когда каталонцы выиграли Лигу чемпионов, а также в 2014 году в неудачной дуэли против того же «Атлетико». В сумме Месси не забивал в четвертьфиналах ЛЧ 900 минут, что является открытием в объяснении причин вылетов его клуба. Это причина и следствие — «Мессизависимость» сине-гранатовых».

Пресная «Барселона»

«Команда Эрнесто Вальверде минувшим вечером выглядела непохожей на себя, ведь имела проблемы в обороны, была неточна в полузащите и безвредна в атаке. После своего наихудшего выступления в сезоне, «Барселона» не вышла в полуфинал Лиги чемпионов уже в третьем сезоне кряду», — грустит каталонская Mundo Deportivo.

«Сине-гранатовые, которые за весь розыгрыш главного еврокубка нынешней кампании пропустила лишь три гола, позволила «Роме» забить столько же. «Волкам» удалось это всего за 90 минут игрового времени, после чего «блауграна» ни с чем отправилась домой».

Императоры и месседж «Ювентусу»

«Великая «Рома» перевернула все с ног на голову… Месси должен поклониться Риму. Это был футбольный урок, после которого «Волки» впервые прошли в полуфинал Кубка чемпионов с 1984 года», — пишет сегодняшняя Gazzetta dello Sport, на передовице которой заголовок: «Императоры».

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: ⚽ Roma imperiale! ⚽ Juve, provaci tu col Real ⚽ Inter, Pinamonti & C. valgono un tesoretto pic.twitter.com/MF3WDndB2u— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 11 апреля 2018 г.

«Легендарная ремонтада в Лиге чемпионов: 3:0 против «Барселоны» и Ее Величества Лео Месси», — не может нарадоваться успеху земляков римская Corriere dello Sport.

Тем временем, туринская Tuttosport, описывая удивительный результат матча, отправляет сообщение «Ювентусу», который с аналогичным счетом уступил в первом поединке «Реалу» . «Экстаз „Ромы“. „Юве“, ты видел, что это возможно?».

«Романтада»

Не забыла болезненного поражения ПСЖ от «Барселоны» со счетом 1:6 после домашней победы парижан 4:0 в прошлом сезоне Лиги чемпионов L'Equipe, когда уже каталонцы невероятным образом смогли отыграть крупный дефицит пропущенных мячей. Обыгрывая испанское слово «ремонтада» («грандиозный отыгрыш»), с которым годом ранее выходили многие европейские спортивные газеты по случаю камбэка каталонцев, французское издание вышло с заголовком: «Романтада!».

Les Unes de l'Équipe du 11 avril. Téléchargez l'édition: https://t.co/YJ6DNrODNR pic.twitter.com/rOI6c0tZhN— L'ÉQUIPE (@lequipe) 10 апреля 2018 г.