Победители Can-Am X Race получат путёвки на Africa Eco Race

Самые быстрые пилоты сезона-2018 квадросерии Can-Am X Race получат сертификаты на участие в Africa Eco Race 2019. С инициативой о партнёрстве выступил организатор марафона Жан-Луи Шлессер, сообщает пресс-служба Can-Am X Race.

Два быстрейших пилота Can-Am X Race (один в ATV, второй в SSV) по итогам сезона получат сертификаты на участие в Africa Eco Race, каждый номиналом в 6000 евро. Кроме того все участники серии Can-Am X Race получат право регистрации на Africa Eco Race 2019 по специальным льготным тарифам, действующим на весь период приёма заявок. Подробности марафона Africa Eco Race 2019 будут представлены в начале мая вместе с открытием заявок на участие. Первый этап Can-Am X Race 2018 стартует 27-29 апреля в Волгоградской области. Регистрация и правила доступны на сайте серии.