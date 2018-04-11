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Победители Can-Am X Race получат путёвки на Africa Eco Race
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Победители Can-Am X Race получат путёвки на Africa Eco Race 

Чемпионат.com 40 минут назад
Самые быстрые пилоты сезона-2018 квадросерии Can-Am X Race получат сертификаты на участие в Africa Eco Race 2019. С инициативой о партнёрстве выступил организатор марафона Жан-Луи Шлессер, сообщает пресс-служба Can-Am X Race.
Два быстрейших пилота Can-Am X Race (один в ATV, второй в SSV) по итогам сезона получат сертификаты на участие в Africa Eco Race, каждый номиналом в 6000 евро. Кроме того все участники серии Can-Am X Race получат право регистрации на Africa Eco Race 2019 по специальным льготным тарифам, действующим на весь период приёма заявок. Подробности марафона Africa Eco Race 2019 будут представлены в начале мая вместе с открытием заявок на участие. Первый этап Can-Am X Race 2018 стартует 27-29 апреля в Волгоградской области. Регистрация и правила доступны на сайте серии.
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