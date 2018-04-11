Адвокат Родченкова: мой клиент сотрудничает с расследованием IBU

«Родченков сотрудничает с расследованием IBU и другими расследованиями. Мы надеемся, что все допинговые мошенничества и коррупция в мировом спорте будут полностью раскрыты. Мы продолжим усердно работать, чтобы воплотить это в жизнь», — приводит текст заявления Уолдена журналист Хайо Зеппельт в своём блоге в сети «Твиттер».