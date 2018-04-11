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Григорий Родченков: «Если бы занялись биопаспортами, скандал после Олимпиады в Сочи не был таким большим»
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Григорий Родченков: «Если бы занялись биопаспортами, скандал после Олимпиады в Сочи не был таким большим» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, Международный союз биатлонистов (IBU) не занимался расследованиями аномальных показателей биологических паспортов российских биатлонистов. В противнос случае, по его словам, допинговый скандал после Олимпиады в Сочи имел меньший масштаб.
— Нужно забрать биопаспорта из IBU. Это первое. С IBU в качестве руководящей организации можно манипулировать данными. Биологические паспорта необходимо оценивать. Как так, что ты работаешь над ними много лет и не видишь положительных тестов? Возможно, это из-за небрежности или это целенаправленный саботаж. Может быть, и то, и другое.
Самое главное — нужно проводить расследование. Если бы этим занялись раньше, скандал в Сочи не был бы таким большим. Многих спортсменов дисквалифицировали бы до Олимпиады из-за аномальных показателей.
Ранее стало известно, что штаб-квартира IBU в Зальцбурге подверглась обыску со стороны австрийских следователей. Эти обыски связаны с расследованиями допинговых скандалов.
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