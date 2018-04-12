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Международный союз биатлонистов обвинили в сокрытии допинг-проб россиян
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Международный союз биатлонистов обвинили в сокрытии допинг-проб россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга обвинили в том, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов. Об этом сообщает VG.
По информации норвежского СМИ, 17 из 22 россиян, участвовавших в сезоне-2017/18 в Кубке мира или Кубке IBU, были связаны с доказанными случаями нарушения антидопинговых правил. Дела касаются положительных допинг-проб или аномальных показателей крови.
Журналисты сообщают, что у полиции есть несколько источников информации о сокрытии допинг-проб: база РУСАДА с 2011 по 2015 годы, показания информатора всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и данные анонимных источников.
10 апреля австрийская полиция провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Представители WADA рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга. В агентстве заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов».
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