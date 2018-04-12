Международный союз биатлонистов обвинили в сокрытии допинг-проб россиян

Президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга обвинили в том, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов. Об этом сообщает VG.

По информации норвежского СМИ, 17 из 22 россиян, участвовавших в сезоне-2017/18 в Кубке мира или Кубке IBU, были связаны с доказанными случаями нарушения антидопинговых правил. Дела касаются положительных допинг-проб или аномальных показателей крови.

Журналисты сообщают, что у полиции есть несколько источников информации о сокрытии допинг-проб: база РУСАДА с 2011 по 2015 годы, показания информатора всемирного антидопингового агентства ( WADA Григория Родченкова и данные анонимных источников.

10 апреля австрийская полиция провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Представители WADA рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга. В агентстве заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов».