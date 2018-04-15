Брендан Роджерс может возглавить «Челси»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс может сменить Антонио Конте на посту наставника «Челси», сообщает Sunday Express. По информации источника, североирландский специалист входит в шорт-лист из четырех кандидатов, в котором также фигурируют Луис Энрике (экс-"Барселона"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Маурицио Сарри ("Наполи").

Тренер «кельтов», ранее возглавлявший «Уотфорд», «Рединг», «Суонси» и «Ливерпуль», не является фаворитом в борьбе за этот пост. Основным кандидатом остается Энрике.

Отметим, что в период с 2004 по 2008 год Роджерс работал в академии «Челси» с игроками разных возрастов. Действующий контракт тренера с «Селтиком» рассчитан до лета 2021 года.